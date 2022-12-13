安坑輕軌已於12月11日進行初勘，通車營運已指日可待，新北捷運公司也備妥安坑輕軌通車營運所需人力，積極進行各項演練，並搶先曝光全新制服，預計將於2023年起全面換裝，為新北市捷運系統帶來全新面貌。

淡海輕軌不僅為北台灣第一條輕軌系統，更是新北市第一條自建自營的捷運路線，而緊接在後的安坑輕軌、環狀線及三鶯線等路線即將陸續提供服務，新北市捷運系統版圖將更為完善，而負責第一線營運服務的新北捷運公司，人力也逐步備齊，為市民提供更優質的服務；新北捷運系統自8月份發表全新識別系統並逐一換裝後，新北捷運公司也在新路線通車前夕，邀請定制名師操刀設計全新制服，並於2023年1月1日起全面換裝。

新款制服包括駕駛、站務及維修等全面換新，邀請國內知名時裝定制名師Kenny Yen操刀設計，大膽挑戰色彩及圖樣，在框架之外追尋鮮明樣貌，本次站務及駕駛人員的衣著設計從M65軍裝概念出發，搭配腰間抽繩設計，讓輪廓更有彈性，隨著內搭服裝調節俐落、修身線條，內嵌式背心可單穿也能與外套搭配，應對台灣多變的天氣型態，其中特別採用防水透氣面料對抗潮濕多雨，執勤時將更舒適自在！且灰色基調富有沈穩內斂質感卻大大減少制式服裝的生硬呆板，輔以鮮黃細節點綴，多了幾分活力以外也能提升公務識別度。維修組員則穿上方便活動又機能滿載的工作夾克俐落出勤，精巧版型與活動肩片設計大大提升伸展靈活度，縮口貼袋工作褲不僅增加隨身攜帶器具的便利性，工裝元素也讓整體風格更加出眾，呼應新北捷運公司期望夥伴工時以外也能穿著使用的訴求，為制服注入新世代思維，兼容專業觀感與時裝風尚，帶給市民乘客與營業同仁從外到內的新鮮觀感。

新北捷運公司表示，淡海輕軌營運已滿4年，對於營運相關專業相當有信心，全新制服不但宣告新路線即將通車，對將要通車的安坑輕軌或後續路線的營運也將做好完善準備，無論是輕運量的輕軌系統或中運量系統的營運能力，都將以未來新北市三環六線的營運目標，為所有的旅客提供更好的軌道出行服務。

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(圖/新北捷運公司提供)