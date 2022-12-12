新北環狀線景平站捷運開發大樓今舉行開工祈福典禮。（王揚傑攝）

新北捷運環狀線共計10處捷運聯開大樓開發案，繼秀朗橋站於今年7月開工後，景平站今（12）日舉行開工祈福典禮，由新北市副市長陳純敬主持，該案將興建12層樓集合住宅，總樓地板面積約2600坪，投資金額約4億元，預計2025年完工啟用。

新北市捷運局今簡報中指出，捷運景平站開發大樓1至2樓規畫店面及辦公室商用空間，促進地方經濟及增加就業機會，3至5樓為捷運車站出入口設施，6至12層樓則規畫為集合住宅，提供91戶居住空間，並於中央規畫中庭天井，導入自然通風與採光，提供寬敞、明亮、節能、減碳的綠建築空間。

陳純敬表示，新北環狀線10處捷運開發案由市府持續積極推動，預估總投資金額可達652億，引入約1.3萬人口，創造2.2萬個就業機會，其中中和區就有5處，投資金額約51億元，可創造5600個就業機會，提供217戶居住空間，將可活絡地方經濟，帶動都市發展。

捷運局表示，會持續以軌道建設讓城市翻轉，捷運到站即到家的新生活型態，將大幅縮減通勤的交通時間與成本，讓捷運站作為都市發展核心，引入人流，為運量及地方經濟帶來正面效益，打造全方位機能的捷運生活圈。