下周國際新聞事件
12/19 周一 德國Ifo商業景氣調查（12月）
歐元區Q3勞動力成本指數/薪資增長
NAHB美國12月房市指數
12/20 周二 日本央行利率決議
德國11月PPI
歐元區10月經常帳
美國11月建築許可數、新屋開工數
歐元區12月消費者信心指數初值
業績報告：聯邦快遞、Nike
12/21 周三 API原油庫存報告
MBA美國抵押貸款申請報告、30年期抵押貸款利率
美國Q3經常帳
美國11月成屋銷售報告
EIA原油庫存報告
業績報告:美光
12/22 周四 南韓11月PPI
英國Q3 GDP成長率終值
芝加哥聯準銀行11月全國活動指數
美國Q3 GDP成長率終值
美國請領失業給付人數
PCE價格指數終值（Q3）
12/16 周五 堪薩斯聯準銀行12月綜合/製造業指數
日本11月通膨報告
日銀貨幣政策會議紀要
美國11月個人支出/收入/PCE價格指數
美國11月耐久財訂單
美國11月新屋銷售報告
密西根大學12月消費者信心指數終值
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