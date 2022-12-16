下周國際新聞事件

12/19 周一 德國Ifo商業景氣調查（12月）

歐元區Q3勞動力成本指數/薪資增長

NAHB美國12月房市指數

12/20 周二 日本央行利率決議

德國11月PPI

歐元區10月經常帳

美國11月建築許可數、新屋開工數

歐元區12月消費者信心指數初值

業績報告：聯邦快遞、Nike

12/21 周三 API原油庫存報告

MBA美國抵押貸款申請報告、30年期抵押貸款利率

美國Q3經常帳

美國11月成屋銷售報告

EIA原油庫存報告

業績報告:美光

12/22 周四 南韓11月PPI

英國Q3 GDP成長率終值

芝加哥聯準銀行11月全國活動指數

美國Q3 GDP成長率終值

美國請領失業給付人數

PCE價格指數終值（Q3）

12/16 周五 堪薩斯聯準銀行12月綜合/製造業指數

日本11月通膨報告

日銀貨幣政策會議紀要

美國11月個人支出/收入/PCE價格指數

美國11月耐久財訂單

美國11月新屋銷售報告

密西根大學12月消費者信心指數終值

詐騙陳情案暴增 前11月達583件
《觀光股》Q4動能續旺 豆府穩揚
封控重創 陸11月經濟黯淡
#11月 #美國 #報告 #12 #12月