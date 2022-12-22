央行今公布11月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀)新承做放款加權平均利率為1.596％，較10月的1.541％上升0.055個百分點；主要係因年關將近，資金需求增加，使貸款占比最大的週轉金貸款利率上升所致。另11月五大銀行未承做國庫借款，致五大銀行不含國庫借款之新承做放款加權平均利率同為1.596％，較10月的1.541％上升0.055個百分點。

11月5大銀行的購屋貸款平均利率為1.851%，創105年2月以來新高。央行經研處副處長蔡惠美表示，由於年關將至，有新屋和換屋潮，致使5大銀行的11月購屋貸款呈價量齊揚，金額為601.3億元，較上月增加128億元。

而在周轉金貸款方面，亦呈價量齊揚，11月5大銀行周轉金貸款金額為9793.7億元，創歷年次高，利率1.543%，則是創104年12月以來新高。蔡惠美表示，由於景氣趨緩，出口衰退，企業對周轉金需求明顯增加，目前看來，地方政府和民間企業對周轉金需求仍高。至於利率走高，主要是央行升息下，銀行在資本適足率考量下，調升在周轉金的放款利率。