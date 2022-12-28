財政部關務署表示，本(111)年11月快遞進口報單量雖較去(110)年減少，但因海關持續精進高價低報及化整為零申報查緝措施，補稅金額仍創新高；另對於重大影響我國治安及經濟之毒品及豬肉製品亦均列為重點查核項目，持續嚴守邊境，為人民把關。

關務署說明，受大陸疫情封城、全球經濟疲軟等因素影響，及海關實施多項防範化整為零申報措施，有效減少冒用或借用他人名義及拆單申報情形，進口快遞報單量自109年起逐年遞減，經統計本年雙11期間進口快遞報單量508萬件，年減少112萬件，減幅達18%；其中大陸地區(大陸、香港及澳門)進口快遞報單量，本年雙11期間423萬件，較109年592萬件，減少169萬件，減幅28.5%。

關務署進一步說明，快遞進口貨量雖不及以往，但海關持續加強查緝，本年雙11補稅金額新台幣5476萬元，年增加412萬元，增幅8.1%；另對重點查核之毒品及豬肉製品，本年雙11期間查獲毒品18案125.76公斤、豬肉製品24案31.19公斤，有效把關邊境，保護國人健康及國內畜牧業安全。

關務署最後呼籲，經查獲輸入或代他人收送毒品，最重可處死刑或無期徒刑，切勿以身試法；另農曆年節將至，為防堵非洲豬瘟入侵，請民眾切勿輸入及網購肉製品等應施檢疫物，如收到郵遞寄送輸入之應施檢疫物，應即送交行政院農業委員會防疫檢疫局及其轄區分局銷毀，齊心協力打擊非法豬肉製品走私，共同守護台灣。