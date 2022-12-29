正文(4906)今(29)日舉辦法人說明會，有鑑於網通是剛性需求，正文目前訂單能見度達三個季度，正文也以「天下大亂、局勢還好」8字對網通市場做出最佳註解。

董事長陳鴻文表示，正文未來營運有WiFi 7、低軌衛星、5G(Sub6+毫米波)等題材支撐，也會花更多精神在軟體以及網路管理、安全，將有助於獲利、毛利率在往上提升。

有鑑於目前缺料問題緩解，但是價格還沒下降，美國依舊是正文最大市場，再者為歐洲、亞洲，整體美國市場還是可以正面看待，目前訂單能見度達三季。

發言人楊正任表示，儘管全世界狀況都不好，消費端需求受到嚴重衝擊，但網通偏向剛性需求，比較不會受到景氣衝擊，且明年半導體成本可望下滑，也有利於獲利，包括光纖、5G、美國大基建等，都會帶動需求，加上隨著疫情解封，明年5G的基礎建設是可以期待。

楊正任也談到，目前全球美國科技戰爭，帶動乾淨網路趨勢，簡單說就是網通設備去中化，這對網通廠會是很大的機會，正文從2018年佈局越南產能，今年會再擴增14公頃的土地，也有很多客戶要求在大陸以外地區製造，甚至有轉單效應，尤其在電信領域，都是正文比較有機會的，他更進一步用8字來形容網通市場，「天下大亂、局勢還好」，還是看好明年營收、獲利都會穩定成長。

正文第三季合併營收為77.03億元，季成長18.6%、年成長38.1%；稅後淨利為2.23億元、季成長296%、年成長124%；每股稅後盈餘為0.57元。單季毛利率為8.54%、季減少0.87個百分點、年減少0.14個百分點；營業利益率1.48%、季減少0.01個百分點、年增加0.31個百分點。

正文累計前三季合併營收為193.69億元，年成長11.9%，稅後淨利為3.43億元、年減少16.1%；每股稅後盈餘為0.88元。平均毛利率9.03%、年減少0.14個百分點；營業利益率為1.1%、年減少0.99個百分點。