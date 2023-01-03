外資上周台股封關最後一周，再度賣超台股，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超238.21億元，連續第4周賣超，累計2022年外資總計賣超1兆2,326.62億元。

外資總持有股票市值為17兆4,946.29億元新台幣，占全體上市股票市值的39.56％，較12月23日的17兆7,173.46億元新台幣，減少2,227.17億元，2022年外資持台股由上年度24兆4,427.33億元減少6兆9,471.04億元，台股持股比重下滑3.92個百分點。

上周個股買賣超部分，買超方面加碼壽險金控股，國泰金(2882)、新光金(2888)分居外資上周買超第2及第3大個股，張數為19,332張及18,604張，長榮鋼(2211)買超38,107張，排名第1。

賣超方面，權值股及晶圓雙雄遭調節，鴻海(2317)賣超27,126張排第1，第2及第3為台積電(2330)、聯電(2303)，賣超張數為21,977張及20,951張。面板雙虎也站在賣方，群創(3481)及友達(2409)賣超分居集中市場第4及第17。