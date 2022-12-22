主計總處22日公布失業報告指出，雖然出口衰退對勞動市場略有影響，但隨著疫情趨穩，商業活動恢復，11月失業率還是續降至3.61％，創近10個月最低。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，隨著疫情趨穩，服務業就業人數續增，11月全體就業人數比上月增2萬人，而失業人數則減3千人，因此11月的失業率降至3.61％，創下近10個月最低。

陳惠欣表示，在沒有干擾因素下，12月由於有耶誕節、新年假期的季節因素，失業率還會再降低，但由於全球景氣降溫，出口衰退，因此今年12月的失業率是否會一如往年下降，仍待觀察。