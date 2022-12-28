根據法人調查顯示，明年上半年全球半導體產業仍處於庫存調整周期，明年下半年有機會進入庫存循環尾聲，法人預期半導體股在現階段隨大盤起起伏伏，明年有機會呈現「先蹲後跳」。

美國聯準會升息減速，市場關注通膨數據、美元逆轉與升息降溫速度，在各類利空鈍化下，半導體、車用晶片與晶圓製造等仍受惠需求效應而具備補漲彈力。兆豐投信指出，根據統計2022年下半年來，費城半導體指數漲逾4％、標普500指數逾3％，那斯達克100指數跌近2％，至於洲際半導體指數上漲近5％顯示半導體題材可抵禦市場逆風。

即使如此，但是股價卻不時受消息面影響起起落落，新光投信認為，2023上半年全球半導體產業仍處於庫存調整周期，唯2023年下半年有機會進入庫存循環尾聲，一旦基本面落底訊號確立，半導體股價有望提前一季表現，現階段半導體類股隨大盤起起伏伏，因此，建議可以逢低布局半導體ETF，以類存股方式進行中長線投資規劃，未來將可享有台灣半導體企業股價「有基之彈」。

除了半導體股產業之外，法人也可關注看好網通及伺服器族等類股。統一投信台股團隊表示，聯準會可能將終點利率提升，使市場擔憂明年全球將邁入經濟衰退。貨幣緊縮及經濟基本面的利空，使台股大盤預期將持續跟隨美股震盪，但個股表現分化。例如網通及伺服器族群，在新平台發表的帶動下，明年營收有望重回成長軌道。蘋果新機規格提升，也讓光學與散熱等相關族群受惠。