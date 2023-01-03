台股加權指數2023年開紅盤日早盤疲弱，開低後一度挫跌135.72點至14001.07點、回測「萬四」關卡，所幸隨後在權值股跌勢收斂下向上拉升，10點40分後翻紅走揚，午盤後一度勁揚100.25點至14237.94點。中小型股為主的櫃買指數則開高走高，表現強於大盤。

終場加權指數上漲86.43點、收於14224.12點，漲幅0.61％、收於今日高檔位置，高低震盪達近236點，成交量增加至1493.32億元。櫃買指數開高走高，終場大漲1.21％、收於最高點182.53點，成交量增加至426.25億元。

觀察盤面各類股，成交量最大的半導體股及電子股分別漲逾1.4％及1％，為帶動大盤翻紅主力，光電股及鋼鐵股分別漲近1.4％及1％，電子零組件及電腦周邊設備股漲逾0.7％，金融股開低走高收紅。觀光股跌近2.3％、紡纖及航運股跌逾1％，表現明顯偏弱。

權值股由聯發科(2454)漲逾3％領軍，聯電(2303)及中鋼(2002)漲逾1.5％居次，南亞(1303)及台積電(2330)齊揚逾1％。長榮(2603)挫跌近2％、鴻海(2317)及第一金(2892)跌近1％，表現則偏弱，其中鴻海盤中一度挫跌1.9％，終場跌幅雖收斂、仍創逾19月低點。

分析師指出，台股去年12月漲多回檔修正、高低點幅度超過千點，2023年開紅盤日於季線出現多頭抵抗，指數在高價電子股領軍下開低走高、震盪達近236點。籌碼面方面，法人上月持續調節持股，融資餘額下滑、融券則維持高檔，整體技術面仍偏向整理盤。

由於短線日指標雖見低檔翻揚、但跡象不明顯，且14500點整點以上壓力大，分析師認為台股春節封關前指數將維持區間整理格局、反覆測底機率高，除須觀察美股走勢外，亦待觀察未來量能變化及追價力道能否轉強。

國泰證期指出，過去20年元月大盤指數上漲機率僅55％、漲幅僅0.3％，上漲機會不明顯。但電子股整體指數上漲機率60％、平均漲幅0.48％，表現相對強勢。進一步觀察過去10年表現，電子股元月表現普強，加上近期不少半導體個股跌深，預期有機會跌深反彈。