受到大陸疫情及年終盤點影響，PCB廠健鼎(3044)去年第4季合併營收為146.63億元，季減14.7%，雖然健鼎保守看待今年第1季營運，但Intel伺服器(Server)平台Eagle Stream新產品開始進入量產，健鼎預估，第1季將是全年營運谷底。

健鼎產品涵蓋智慧型手機、NB、網通、伺服器、車用、記憶體及顯示器等，通膨升息致使終端消費需求疲弱，電子產業自去年第2季起面臨庫存調整，健鼎營運亦受到影響，2022年12月合併營收約48.24億元，月減5.2%，年減15.1%；累計2022年第4季合併營收約146.63億元，季減14.7%，年減12.13%，累計2022年合併營收為657.84億元，年成長4.42%，再創歷年新高。

由於第1季是傳統淡季，終端需求疲弱，且逢農曆年長假，健鼎保守看待第1季營運。

儘管整體大環境不佳，由於Intel新一代伺服器(Server)平台Eagle Stream伺服器板製作難度增加，可供應的廠商少，ASP較上一代產品明顯提升，目前健鼎Eagle Stream新產品已開始小量生產，隨著新產品於今年第1季逐步放量，有助於健鼎今年營運表現。

健鼎表示，就產業來看，今年伺服器及車用是比較好的產品線，也是營運主要動能，預期第1季是全年谷底，公司將力拚今年業績維持去年水準。