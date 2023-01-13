台積電喊衝，台股盤中大漲逾百點！今天的台股又是台積電(2330)獨秀場，股王大立光(3008)與權王台積電同一天法說會，釋出的訊息卻讓兩家公司股價表現出現天壤之別，台積電預期，全年營運將在今年上半年落底，下半年因HPC及AI等需求成長迎來反彈，12日美股掛牌的台積電ADR大漲6.38%，激勵今天台積電股價跳空大漲站上500元關卡，並推升台股指數一度大漲逾200點，攻抵14962.31點。

不過，這樣的歡樂氣氛沒有持續太久，老實樹大立光董事長林恩平釋出「由於全球經濟動能變差，致使手機需求惡化，變得更不好，幾乎全球所有手機品牌廠都非常悲觀，沒有看到樂觀的廠商，且只有旗艦機種升級，但升級變慢，數量也變少，其他機種都是沿用舊規格現在感覺比之前更差」，讓大立光今天盤中股價一洩千里，大跌近9%，失守2000元關卡，手機供應鏈個股也同步倒地，加上農曆年前中小型股結帳賣壓出籠，台股指數開高走低，上漲點數縮小至100點左右，截至11點25分為止，加權股價指數約14844.61點，上漲112.97點，成交量約為1188.12億元；OTC指數為186.6點，下跌0.25點，成交量為315.23億元。

今天盤中上市各類股以半導體類股表現最佳，上漲1.85%，其次是水泥類股及紡織類股，分別上漲1.4%及1.14%，表現較差者為光電類股、機電類股及造紙類股，其中光電類股下跌2.6%，機電類股下跌1.2%，造紙類股下跌0.99%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股、上漲0.71%，表現最差為網通類股、下跌0.93%。

就技術面來看，今天台股受到台積電展望正面、台積電ADR大漲6.38%，帶動台積電股價大漲激勵，今天早盤跳空開高，最高曾攻至14962.31點，創下本波反彈以來新高，不過大立光展望不佳，股價開低走低，失守2000元關卡，拖累手機相關個股同步走跌，加上年前減碼賣壓持續出籠，指數快速下滑，但盤中仍順利站上14850點，由於台股距離封關日只剩下3個交易日，整體交投恐轉趨清淡，壓縮指數上攻空間，不過台股線型轉佳，且近期全球股市相對強勢，有利於台股多頭表現，預估封關前台股指數有望守住高檔，在14800點上下整理。

分析師表示，美國CPI降溫數據，即使美國聯準會仍會堅持高利率一段時間，但也不至於更鷹，有助於緩和市場悲觀氣氛，而大陸解封後雖然疫情大爆發，但普遍預期農曆年後疫情將會趨緩，有利於供應鏈產銷恢復正常，加上近期美國費城半導體指數及Nasdaq指數無畏產業基本面利空強勢反彈，全球股市系統性風險的疑慮已逐漸緩和，搭配台積電法說會後股價正面反應，對農曆年後台股行情不看淡。

不過，由於今年台股封關期間較長，投資人持股比重不宜過高，以增加年後操作彈性，佈局可以年後產業正向族群，鋼鐵需求有望復甦，全球鋼價可望築底回升，預期第1季市況翻轉向上，中鋼(2002)、中鴻(2014)等相關大廠有望受惠；時序進入寒假過年的傳統旺季，加上年後普發6000元大紅包激勵，對於連鎖餐飲業者營運有望獲得挹注，王品(2727)、六角(2732)及八方雲集(2753)可以留意逢低佈局。