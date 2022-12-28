進入2023年，通膨趨緩、升息循環可望逐步畫下休止符，利空因素漸漸褪去，債市重拾市場目光。但面對明年不確定性猶存的市場環境，成熟國家的投資等級債券波動度較低，有助於加強投資組合的防禦力。因此，聯博投信趁勢推出旗下首檔目標到期債券基金聯博四年到期全球美元債券基金，將投資組合全面升級，聚焦成熟市場的投資機會，並以優質投資等級債券為主，發揮「目標到期債券投資策略」的特性，提升投資能見度，以因應2023年的不確定性。

聯博四年到期全球美元債券基金是首檔在在美國聯邦基金利率超過4%後發行的目標到期基金，鎖定較高收益率的時機點，提升未來四年收益能見度。同時，高度聚焦於成熟市場的投資等級債券，債券違約風險可望降低，提高投資組合中的債券到期返還發行面額的機會。

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維認為，邁入2023年，不確定性因素仍將干擾投資市場表現。雖然沒有人能精準預測市場漲跌，藉由目標到期債券投資策略的特性，的確可望發揮提升投資能見度的功能。一方面讓「時間」發揮效用，「債息收入」成為主要收益來源，投資的可預測性較高。另一方面，回歸債券投資本質，持有債券至到期，投資人無須時時緊盯進出場時間點，期間只要投資組合中的債券不違約，期滿時較有機會可返還債券發行面額，藉此克服受市場跌宕起伏影響，聰明因應市況變化。

受制於長期的低利環境，過去國內投信發行的目標到期債券型基金大多以配置新興市場或亞洲為主，藉由承擔較多的信用風險，換取較具吸引力的收益水準。聯博投信固定收益資深投資策略師江常維指出，今年利率環境改變，推升美國投資等級公司債券殖利率來到十年來高點水位5.3%；新興市場主權債券殖利率也達8.5%。但美國投資等級債券波動度為6.2%，較新興市場主權債券波動度9.0%要來得相對較低。目前投資等級債券不僅信用評等較佳、並挾帶評價與收益吸引力，適時讓目標到期債券基金升級了！

而從區域配置來看，明年美國經濟前景相對較歐洲佳，且美國企業盈餘成長展望也優於歐洲與新興市場，因此可優先布局以美國為主的成熟市場公司債，並伺機酌量選擇物美價廉的新興市場投資等級公司債券。