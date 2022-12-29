俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，他相信莫斯科靠著「耐心」和「毅力」，終將達成其在烏克蘭的目標。

法新社報導，拉夫羅夫在全國電視轉播的訪問中指出：「我堅信靠著毅力、耐心和決心，我們將捍衛對人民和國家來說至關重要的崇高目標。」

他重申莫斯科的立場，即基輔要恢復談判，就應該承認俄羅斯兼併的4個烏克蘭地區。

拉夫羅夫指出：「我們絕對優先考量的是4個新的俄羅斯地區。」「這些地區不應受到多年來所面臨的納粹化威脅。」

俄羅斯目前尚未完全掌控頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、赫松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）等地區，拉夫羅夫證實這是莫斯科的最終目標。

他表示，儘管莫斯科想要結束這場衝突，但俄羅斯不急於達成戰場目標。他說：「我們不著急。」

拉夫羅夫說：「我們希望儘快結束這場戰爭，西方正在做準備，要藉由烏克蘭對我們發動攻擊。」

他說：「我們是有耐心的民族。我們將保衛同胞、國民以及數個世紀以來屬於俄羅斯的土地。」（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1111229