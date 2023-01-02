三家純網銀「小鯰魚」上路分別已一至二年，最晚開業的「國家隊」將來銀行發展快速已後來居上，新的一年將出什麼新招令人關注。將來銀行透露，2023年三大目標「客戶數拚50萬、放款衝百億、產品線更多元」。將來銀行目前存放比仍低，已在申請房貸業務執照，希望今年放款可衝百億元，另外，也期望下半年可開辦「外匯、信託」業務，讓產品線更多元，提供客戶一站式服務。

將來銀行透露，將來銀行目前客戶數達26萬戶、存款已達250億元規模，但放款只有30億元存放比僅一成多相當低，雖然2022年努力將信貸衝到30億元、比傳統銀快很多，但信貸無擔保也不能亂衝，以免風險過高，因此今年重點會放在「房貸」業務，現正向金管會申請中，希望今年放款可達百億元。一般銀行必須放款規模達1,500億元才可能損益兩平，所以未來還是要靠企業放款、房貸來達成，不能只靠信貸。

將來銀行透露，今年將來銀行也會讓產品線更齊全。2022年11月已上架保險商品，2023年期待可以開始做房貸業務，第三季至第四季會上架基金、機器人理財產品，至於證券業務會與證券商合作，讓客戶不只在將來銀行存款、借款，還有更多財富管理的選擇。