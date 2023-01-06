台電總經理王耀庭（左三）與台南市副市長葉澤山（右二）一起走進南鹽光電儲存廠聽取設備功能。（程炳璋攝）

台電公司在離島試驗電場儲能系統2年多，首次在台灣光電場域設置光儲系統，這座儲能場位在將軍區的南鹽田光電場旁，6日啟用，可儲存電容量20MW（百萬瓦），有穩定電網運轉與能量移轉夜間2大功能，台電公司提到，今年電價調整在3月審議後公布。

台灣持續擴大發展光電政策，未來需有大型儲電系統儲存光電板在日間收集的多餘電力，台電計畫在2025年達到全台儲存光電1000 MW（百萬瓦）設置目標。

台電2年多前先在金門與蘭嶼試驗儲電廠運作，再到將軍區打造南鹽光電儲存廠，是全台首座綠能光儲廠，6日率先啟用，可快速儲能20 MW（百萬瓦），隨時自動偵測充電與放電。具有穩定電網運轉與能量移轉夜間的重要功能，主要供給附近的南科與科工區電力。

台電再生能源處太陽光電廠經理蘇育辰表示，有了南鹽光電儲存廠的20 MW（百萬瓦）容量，未來加上即將啟用的高雄路園廠可儲20 MW（百萬瓦）、規畫中的宜蘭冬山場變電所與桃園龍潭變電所各60 MW（百萬瓦），加上購買來自電力輔助平台（民營儲能廠）的840 MW（百萬瓦），可達到台電規畫的1000MW的儲電設置目標。

面對外界關心的電價調漲問題，台電公司總經理王耀庭表示， 3月初召開電價審議委員會，將視國際物價與民生穩定作綜合報告，由會議結論公布結果。

台南市副市長葉澤山表示，南鹽光儲廠這片土地對在地人來說屬於鹽分地帶，生態環境特殊多元，日照時間長，早期作曬鹽廠或魚塭，非常適合發展光電與再生能源的基地。台南市發展綠能科技過程，希望兼顧保存人文與生態。