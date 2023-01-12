為滿足中部電力需求，中佳公司規劃在台中港⼯業專業區，開發57萬至65萬瓩級的複循環機組，但因空汙抵換等議題卡關多次，今天提出將與台電公司合作做為增量抵換來源，最後通過專案小組會議。

開發單位表示，將與台電公司空污減量合作做為增量抵換之用，台電指出對台中5號至10號機組在原環評承諾外，進⼀步調降空污改善後所產⽣額外空污削減量，作為中佳電廠增量抵換來源，將盡速洽台電簽署合作意向書；與台電溝通討論，台電可提供硫氧化物及氮氧化物削減量，但仍無法提供粒狀物削減量。因此中佳⽬前粒狀物抵減量尚缺每年18.66公噸，可以硫氧化物與粒狀物進⾏抵換，且獲台中市環保局同意。

但有環委質疑，中佳僅出示台電、市政府回函，仍未簽署正式意向書，因此最後要求強化說明空氣污染物排放量增量抵換措施具體量抵換計算內容及取得與相關機關(構)協議之正式書面同意文件，並加強後續管理及落實查核機制後，建議通過。