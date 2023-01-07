台中銀(2812)致力打造友善金融環境，針對分行自動櫃員機（ATM）使用便利性的提升，除了新增視障語音服務、多國語言服務外，近日內再新增「網銀／行銀密碼重設」功能，具體落實公平待客原則與普惠金融政策，讓金融友善服務再添一樁。

目前客戶使用網路銀行或行動銀行，常會因為忘記使用者密碼、或密碼輸入錯誤超過3次，而被系統鎖定、無法登入使用，必須專程跑一趟銀行臨櫃重新申請、或至網路銀行搭配讀卡機重新設定密碼，才能恢復使用。

台中銀不諱言指出，要客戶跑一趟銀行或自備讀卡機，都造成客戶不便且常有客訴。為消弭客戶怨言、且提供更多元設定管道，因此著手改良實體ATM可重新設定密碼服務，以提升客戶在電子化交易的方便性。

台中銀行表示，ATM可方便重設網銀或行銀密碼，客戶的網路交易安全機制也不容忽視。因此，針對資安議題，此服務也提供3道安全機制，除了透過金融卡與客戶基本核驗身分外，也多一道發送簡訊OTP到客戶手機認證的動作，保障客戶的使用安全。

據金管會最新統計，截至2022年10月底，全台ATM台數已超過3.25萬台，顯示民眾對於ATM的需求不下於隨處可見的便利商店，ATM也為民眾帶來便利生活。台中銀表示，將持續優化新增ATM多樣性服務，讓客戶能更安心、便利的使用ATM。