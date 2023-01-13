系微(6231)指出，旗下BIOS和BMC韌體產品已針對本周在英特爾「Accelerate with Xeon」活動中，推出的第四代英特爾Xeon可擴充處理器與Xeon Max系列架構伺服器平台，提供完整技術解決方案及服務支援。

英特爾最新一代可擴充式伺服器系列處理器提供了以工作負載為重點的強化功能，為包括資料分析在內的工作負載提供新的內建加速器，而全新的英特爾Xeon Max CPU系列是首款且也是唯一一款具備高頻寬記憶體（HBM）的x86處理器，無需修改任何程式碼，即可加速許多高效能運算（HPC）工作負載。

這一代的優化包括將第三代最大內核心數量增加一倍，提升至高達56顆，並透過支援DDR5、PCIe 5.0 和 CXL（Compute Express Link）1.1改善系統I/O介面和記憶體頻寬的效能。此外，新一代產品能夠藉由內建全新強化加密記憶體完整性的Intel Software Guard Extensions（Intel SGX）、Intel Total Memory Encryption（Intel TME）和Intel Platform Firmware Resiliency（Intel PFR）安全技術有助於提高平台安全性。

系微InsydeH2O UEFI BIOS及Supervyse BMC（基板管理控制器）產品提供可靠安全、高客製化且功能豐富的韌體方案，這些韌體經過驗證和優化，能滿足採用這些新處理器在AI、HPC、分析、雲端、網路和邊緣計算領域中日益增長的工作負載需求，達到更快速地解決問題，同時大幅提高工作效率和總體擁有成本最佳化。