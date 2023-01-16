電感廠臺慶科(3357)積極轉型搶攻車用、網通兩大市場，車用產品已打入美國電動車大廠及歐洲豪華車大廠，臺慶科預估，今年車用產品占比可以站穩20%，雖然總體環境不佳，今年在車用及網通產品出貨成長下，臺慶科表示，今年營運將力拚比去年好。

新能源車在電感使用比傳統燃油車用量多3至5倍，包含：先進駕駛系統的鏡頭與雷達、娛樂系統的儀表板與介面控制、車身系統的控制與車燈、電動系統電池管理、甚至是電子方向盤等舒適性配件，都需要更多且品質更好的電感，臺慶科全力佈局車用領域，車用產品已打入美國電動車大廠及歐洲豪華車大廠，成果開始顯現。

臺慶科總經理謝明良表示，去年因消費性電子庫存調整，消費性產品營收下滑，致使車用產品佔2022年前3季營收比重達24%，不過預期今年車用產品可以站穩20%，長期則希望車用營收占比能穩定朝25%至30%前進。

除車用產品逐漸看到成果，在網通方面，公司獨立新網通事業部，包括：衛星接收器、5G基站必備的網路交換器等需求逆勢成長，以及物聯網路由器、無限網路分享器、雲端伺服器等均是今年力拼營運成長的關鍵。

受到終端客戶需求疲弱影響，臺慶科2022年前3季營業淨利為7.93億元，年減20.92%，在業外挹注下，稅後盈餘為9.05億元，年減2.21%，累計2022年合併營收為52.91億元，年減14.18%。

隨著客戶庫存逐步去化，謝明良表示，去年上半年庫存金額接近11億元，第3季降至9億元，目前的庫存水位「接近正常水準」，第1季因工作日少，且大陸封控剛開放，營運仍在調整階段，預期第2季可望看到復甦訊號，下半年旺季「有機會看到」，2023年營運將力拚成長。

為客戶降低地緣風險的需求，台慶科加強在台灣生產車用的產線，強化台灣產能，並預留未來擴廠的彈性空間。

臺慶科於上季實施首次庫藏股，買回張數達1100張，執行率達100%，買回平均價位90.37元，金額約1億元，公司日前公告註銷，減資後股本為10.2億元，目前每股淨值調升為63.07元。