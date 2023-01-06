雲品國際(2748)今公布設在ASIA1總太水湳永續中心內的餐飲宴會場域正式命名為「圓觀」(Palazzo Colonna)，除了可為總太地產屋主提供餐飲宴會服務，同時也於今日正式對外開始接單，宴會每桌自23990元+10%起，至多可容納25桌，前50組客人可享21990元+10%的優惠，預計於今年4月完工營運，將以米其林廚藝團隊、TIBA國際管家認證團隊、WSET國際侍酒師團隊提供高級訂製生活顧問(Haute living consultant)服務，目標為台灣豪宅文化訂下國際級標準，更讓未來的社區主人率先享受頂級飯店服務與私人招待所的尊榮待遇。

雲品國際總經理丁原偉表示，雲品推出「高級訂製生活顧問(Living Consultant Haute Couture)」服務，以高端訂製服務與餐飲團隊進駐ASIA1總太水湳永續中心，首創接待中心結合餐飲宴會的場域名稱為「圓觀」(Palazzo Colonna)，預估將以風格迥異的獨特體驗創造新人們一生最重要幸福的記憶，並成立台中聯合行銷中心， 將以水湳「圓觀」和「蘭克斯特」刷新台中宴會產業的新面貌。 丁原偉總經理進一步指出，「圓觀」(Palazzo Colonna)創下了宴會事業的8項創舉，它是台中唯一同一餐期僅限一埸婚禮的場域，也是台灣唯一90%留白，只有8%建敝率的宴會廳，更是台灣唯一擁有地景裝置藝術及麥田或季節花海的宴會埸所，唯一含行動攤車四台的全包套式宴會廳、唯一教堂式宴會廳，唯一宴會廳同時具有TIBA國際管家及WSET國際侍酒師的服務，也是全台唯一的露天新式教堂設計規劃，同時結合建案樣品屋，推出全台唯一可以體驗未來私宅家宴的VIP包廂。丁原偉表示，雲品將運用這八大獨家創舉，搶佔中台灣的頂級宴會市場，期望帶動台中宴會產業的革新與進步。

位於台中市北屯區的「ASIA1總太水湳永續中心」，其餐飲服務事業命名為「圓觀」(Palazzo Colonna)，名稱將義大利景致中最重要的廣場的元素導入，描繪開放自在的廣場文化，人們恣意享受生活與環境共生的重要精神，而義大利名門貴族家族科隆納(Colonna)，更是羅馬文藝復興舉足輕重、思想開明的代表，在水湳永續智慧城中的新館，以此命名可說是涵義深遠。 「圓觀」(Palazzo Colonna)是總太地產針對台中北屯與水湳智慧城鄰近地區建案與物業所成立的長駐型的聯合接待中心，為呼應永續精神，占地1600坪，其宴會廳場域為120坪，建蔽率僅8%，是台灣的宴會廳之最，外觀為一棟三層樓高的圓形建築，並運用520坪的小麥田與季節花海進行戶外景觀規劃，建物設有自然採光圓形天井，一樓為餐飲服務空間，可作為達25桌的宴會空間，二樓則為賞屋銷售中心與樣品屋空間，亦打造購買總太建案的屋主在交屋前作為VIP私人招待所，雲品將引進米其林星級的餐飲服務、國際管家與國際侍酒師團隊，提供給賞屋、購屋的消費者嶄新且尊榮的餐飲服務。

雲品國際的高級訂製生活顧問(Haute living consultant)服務，引進米其林三星廚藝團隊、TIBA國際管家認證團隊、WSET國際侍酒師團隊等國際標準高端服務，TIBA國際管家成員除了專業的服務技能外，還必須了解人文歷史、生活品味、規劃行程、甚至依照服務的業主屬性推薦乘車的車款，更需要有沉著冷靜的應變能力，例如在1小時內擺設出8人Fine Dining晚宴餐桌，從桌巾整燙、4款杯具準備、9款餐具整理、餐盤挑選以及餐桌布置，每一項餐桌上物品都必須一絲不苟地運用量尺測量間距，並依照餐桌的中軸線平均擺設每個賓客的椅距與餐盤距離，對於豪宅服務的軟體文化，將會是一大提升，也是頂級客層選擇安心自住的重要關鍵，更能為資產保值。

雲品所規劃出的高級訂製生活顧問(Haute living consultant)未來更可為住戶安排各式客製化課程，如廚藝教學、花藝課程、調酒品茗、珠寶鑑賞、書法美學、油畫教學、永續環保講座、健康講座、私廚饗宴、米其林主廚餐會等，在家即能享受五星級酒店的延伸服務與高端訂製頂級享受。 君品Collection「圓觀」(Palazzo Colonna)一樓宴會空間自即日起開始受理預定，將於四月迎來首批宴會賓客，宴會每桌自23990元+10%起，至多可容納25桌，前50組客人更可享每桌21990元+10%的優惠。