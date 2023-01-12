信義房屋「信任幸福廣告」系列廣告再獲肯定，於第18屆行銷傳播傑出貢獻獎囊括年度傑出Campaign獎金獎、年度傑出故事行銷獎銀獎及年度傑出品牌內容行銷獎金獎等三大獎項，勇奪房仲業第一。信任幸福系列廣告內容以社會寫實角度出發，從小倆口結婚到生子議題探討信任與幸福真諦引發觀眾共鳴，傳達信義房屋成立逾40年來的核心經營理念與溫暖正向能量給社會大眾。

行銷傳播傑出貢獻獎由台灣廣告主協會及動腦雜誌聯合主辦，是國內行銷傳播界重量級獎項，自2005年開辦迄今已邁入18年，此次信義房屋不僅是房仲業唯一入圍就得獎，更擊敗其他零售消費品牌一舉勇奪三項大獎，包括「信任幸福廣告」系列影片榮獲年度傑出Campaign獎金獎、作為續集的「信任幸福」二部曲也拿下2022年度傑出故事行銷獎銀獎及年度傑出品牌內容行銷獎金獎。

除了傳達企業價值觀的「信任幸福」系列，信義房屋亦推出廣告凸顯近年發展PropTech房產科技的成果。（圖/信義房屋提供）

「信任幸福」系列廣告首部曲透過溫馨感人的故事情節，上映以來即獲多項國際廣告大獎；二部曲則從「生子」的議題，引導觀眾思考「幸福一直存在，只要兩人彼此信任、相互扶持就能找到」，凸顯每一層關係之中，「信任」的重要性。兩部影片透過勾勒現實面、緊密扣合社會議題，戳中大眾心聲引發共鳴，並且扣回信義房屋經營40年來的企業核心理念，自2020年推出以來橫掃國內外各大獎項，系列累積網路點閱率突破1500萬，近日再度獲得國內重量級獎項-行銷傳播貢獻獎肯定。

信義房屋成立以來，即以「信任」為經營的核心理念，除了傳達企業價值觀的「信任幸福」廣告屢獲肯定，信義房屋也透過廣告凸顯近年致力於發展PropTech房產科技的成果，表現對於客戶需求的創新，在數位科技蓬勃的時代，希望透過「DiNDON智能賞屋」、「AI大數據智能配案」等數位工具，以及全台直營優勢，精準協助買賣雙方圓滿家業夢想，全面照顧各利害關係人、持續落實永續經營理念。

信任幸福首部曲https://reurl.cc/0xazdM

信任幸福二部曲https://reurl.cc/bnN6Vr