花蓮縣豐濱鄉緊臨太平洋，道路全線位於台11線32至69公里之間，在疫情趨緩之際，到東海岸放慢生活的節奏和舒緩焦慮及匆忙！解憂的豐濱藍，是遊客春節長假最適合的選擇。

台11線41.5k【親不知子海上古道遊憩區】

「海上古道」是居民在臨海危巖峭壁上開鑿的小徑遺跡，也是台11線未開通前，部落間重要的聯絡道路，如今以現代工法架設鋼構步道，讓遊客在行走時，能體會前人克服困難的精神。

●園區電話：03-871-1216

●入場清潔費：大型車150元/次、小型車50元/次、機車20元/次

●門票：全票40元/張、半票20元/張。

台11線65k【月洞遊憩區】

「月洞」是一處天然的鐘乳石潭穴，水位會隨著月亮盈虧漲落，岩壁上有臺灣葉鼻蝠、臺灣小蹄鼻蝠、東亞折翅蝠、臺灣無尾葉鼻蝠、臺灣大蹄鼻蝠等棲息，蝙蝠物種會隨著季節而異動，遊客可以搭乘小舟聆聽導覽解說生態及地方故事。

●園區電話：03-878-1022

●船票：全票100元/張、半票50元/張、團體票(20人以上)80元/張。

▲石門班哨角（作品：能量之地）。 (圖／豐濱鄉公所)

台11線60.5k【石門班哨角】

花蓮縣豐濱鄉公所首次邀請在地藝術家撒部．噶照（Sapud Kacaw）共同策劃，利用鋼筋、水泥、田土等媒材創作「能量之地(Karanaman)」，以植物及稻米的形象呈現阿美族田耕、採集野菜的生活及飲食方式，深化與在地人文連結。

過去徒步還是主要交通方式的年代，港口部落阿美族人，由南向北走至此處，時間大約就是早餐時分，族人們會說聲「karanaman」，意指「吃早餐的地方」迎著太平洋的微風朝陽，補足能量！推薦給旅人們在360度最佳觀海之處暫歇。

台11線45.1k【豐和號觀景台】

湛藍的太平洋為背景，在風帆下乘載著「fengbin」含蓄的溫柔，浪濤拍打著群石，狀似拍手歡迎旅人的到來。「打卡拍照」是必須，紀錄著曾經在豐濱！隨時開放的熱情，不休息！

▲海上古道。 (圖／豐濱鄉公所)

(豐濱鄉公所廣告)