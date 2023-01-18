基進黨台南市議員李宗霖控訴大陸某一品牌的「螺螄粉」料理包，因上面印有「你是中國人，我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」廣告詞，質疑這是中國大陸利用商品大打「認知作戰」的「統戰」手法，要求政府嚴加處置。經濟部長王美花聞訊斷然下令，「所有實體通路及電商平台，依法立即下架，海關亦將加強稽查，追查不法進口來源」。

儘管經濟部所持的理由，是「中國大陸製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，均不准進口」，表面上看似純粹進出口貿易問題，迴避了「統戰」字樣，但明眼人皆可一眼窺出，敏感的「政治效應」，才是其中最主要的關鍵，儘管政府口口聲聲倡言「兩岸和平」，其實骨子還是對大陸充滿敵對意識，雅不願「中國人」三個字出現在台灣土地上，因此連這樣的一個充滿挑逗意味的廣告詞，都犯了政府大忌，非得將其鏟除盡淨不可。

「螺螄粉」本是大陸廣西柳州民間相傳的美食，從十幾年前開始，逐漸擴散到全中國各角落，形成「螺螄粉」熱潮，相關的店鋪、品牌，無慮有千百家之多，可以說是近年來非常受到民眾喜愛的食品，在推出料理包之後，更是廣受歡迎，在各大電商通路、賣場、超市，都可以看到琳瑯滿目的品牌。

「螺螄粉」傳入台灣，應該是這一兩年間的事，由於其口味軟滑Q嫩、酸麻辣兼俱，頗有異域情調，在台灣很快也吸引了不少饕客的喜好，目前知名的店家，已有數十家，遠近馳名，許多食客慕名而去，絡繹不絕，在蕭條的疫情市場上，獨樹一幟。

台灣市面的店家，雖以「螺螄粉」為號召，風味也各有不同，但由於「粉」是不能進口的，因此都是自行以相同原料仿製而成，採取類似的烹調方式煮食販賣，此正與過去的「茍不理湯包」、「葡式蛋塔」一樣，頗有一窩蜂的趨勢，但民間多了一項可供選擇的美食，倒也是無傷大雅，食客可以自由取捨。

這次發生問題的，其實不在「螺螄粉」本身，也無關煮賣熟食的商家，而是「某一」特殊的「螺螄粉料理包」品牌，依據吳宗霖的陳述，針對的是此一商家的「廣告詞」，甚至建議將其廣告詞塗銷即可；可經濟部卻小題大作，標舉出法規，將所有的「螺螄粉」全都下架、查處，其他的品牌受到連累事小，而民眾再也無法嚐到別具風味的「螺螄粉料理包」美食，就未免過於無辜了，這不但是因噎廢食，對兩岸貿易交流而言，也未必有什麼好處。

近幾年來，「認知作戰」的恐懼，深入人心，凡是牽涉到「中國」這兩個字，一堆人敏感的神經就被挑弄起來，唯恐其將如附骨之蛆，整個浸蝕入人心，是以聞風色變，進而跳腳不止。台灣幾十年的教育，台灣民眾的智慧，幾乎在一夕之間破功，演變成「嚴防家賊」的局面，真不知政府是怎麼想的。

這家螺螄粉的廣告詞，其實不是在台灣獨家販售時刻意加上去的，而是無論外銷、內銷，都一體援用，說是「統戰」，已是言過其實；而食客選用，如果還會受到廣告詞的蠱惑，更屬杞人憂天。基進黨是「逢中必反」，這也不足為奇，但經濟部竟順水推舟，趁勢布下羅網，想一舉封堵住更多的大陸商品，例如連著名的「黃飛紅辣花生」，也要嚴禁，真的是治絲益棼，雜亂無章了。

現在網路電商通路，如淘寶、蝦皮、MOMO……等，已經都成為民眾生活中的一部分了，民眾可以透過電商，購置自己所喜愛的商品，而其中不乏是由大陸商家出產的，除了「螺螄粉」、「黃飛紅」，天知道還有多少經濟部未開放進口，卻早已在通路上大賣的商品，難不成今天一項、明天一項，都要完全禁止、下架嗎？經濟部可有這麼多的稽查能力？與其逐項示禁，倒不如全面禁止往來，最好連ECFA也一併廢止，從此井水、河水，兩不相犯了。問題是，政府敢不敢、能不能這樣做呢？（作者為退休大學教授）