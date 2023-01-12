2006年4月正式開辦財富管理業務的高雄銀行（2836），由代理董事長陳勇勝帶隊，12日在高雄市萬豪酒店舉辦「鴻兔大展，勇奪第一」財富管理業務動員暨品牌發表會，塑造財富管理業務全新品牌形象，傳遞在客戶心中的價值，設計財富管理業務專屬識別標誌。

高雄銀行代理董事長陳勇勝在會中，期許高雄銀行在新的一年，全體員工能提升自我專業知識，全力衝刺財富管理業務，共同創造高雄銀行財富管理品牌價值。

高銀表示，高雄銀行2005年11月16日取得辦理「財富管理業務」核准函，並於20064月正式開辦財富管理業務，迄今逾10餘年，為了塑造財富管理業務全新品牌形象，傳遞在客戶心中的價值，設計財富管理業務專屬識別標誌。

高銀說，高銀以財富「WEALTH」+思考「THINK」，構成高雄銀行財富管理業務品牌標誌「WEALTHINK」，中文諧音「威信」，透過高雄銀行財富管理的威信，讓客戶理財規劃安心又信任，成為客戶守富築夢的起源及思考財富規劃的最佳夥伴。

高銀指出，今年第一季將延續高雄銀行在投資研究、資產管理、稅務規劃、金融商品等專業領域的優勢，協助客戶在人生不同週期階段，達成依個人風險、報酬綜合衡量之下，所訂定的短、中、長期財務目標，提供符合客戶所需的整合性理財服務。