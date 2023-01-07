根據《財訊》報導，12月底，一則「台積電十大客戶齊砍單」的新聞標題，再次觸動市場的敏感神經。股市面臨14000點保衛戰，台積電股價跌破「巴菲特防線」，所有人都想知道，電子業庫存狀況究竟如何？

盤點2022年供應鏈的狀況，很快就能發現，整個電子業供應鏈的狀況和2021年正好相反。當時半導體缺貨嚴重，過去價格低廉的8吋產能，一時之間奇貨可居，讓需要IC組裝才能出貨的網通、PC廠等系統公司，急得跳腳。

但是，《財訊》分析，2022年初景氣急凍，系統公司首當其衝。以華碩為例，第1季庫存高達2043億元，第2季更上升到2173億元，比台積電同期帳上庫存還高；但是，2022年第3季，華碩庫存1季就下降300億元，第3季存貨周轉率也較第2季谷底回升。

PC業 下半年需求將轉好

法說會上，華碩共同執行長胡書賓估計，華碩第4季還將減少200億元庫存，「進度比預期快」。胡書賓預期，原本擔心如果庫存去化太慢，2023年一整年商機報銷；但他認為，2023年上半年庫存就有機會回到正常水位。不過，華碩預期，2023年PC產業整體產值，仍會較2022年略微下滑。

《財訊》報導指出，事實上，檢視整個PC產業，技嘉、精英、微星等公司2022年庫存都明顯下降，技嘉2022年第1季庫存330億元，但第3季減為229億元；微星2022年第1季庫存高達465億元，第3季降為306億元。

率先對庫存風暴提出預警的佳世達董事長陳其宏，原本認為，未來有可能會有兩三年的苦日子，當時他坦言「看不清楚」，因為歐陸戰爭進入冬季，不確定油價是否會高到難以控制，壓抑消費。但2022年12月21日，他改口表示，「超過一半機率，2023年第2季將是景氣谷底，2023年下半年需求逐步轉佳。」主要原因是，他認為中國疫情會在1、2個月內達到高峰後趨緩，有利全球經濟動能。

而手機產業2022年也受到重創，根據IDC估計，2022年全球手機市場較前1年下降9.1%，2022年第3季，全球手機出貨量破9年新低，全球手機大廠除蘋果外都在努力打庫存，小米在第3季法說會中就預期，「有可能2023年初庫存才會恢復正常。」

手機業 蘋果之外一片低迷

不過，根據《財訊》報導，現在半導體供應鏈的庫存壓力愈來愈大，因為，下游系統廠忙著清倉，不可能向IC設計公司大量買進晶片，但同時，晶圓代工廠如台積電，月營收還在創新高，等於不斷創造IC庫存。由於PC和手機是半導體重要出海口，這些公司忙著出清存貨，庫存效應一層層向上傳遞，自然會影響AMD、高通等公司的拉貨意願，最終就出現晶圓代工廠產能利用率明顯下滑、IC設計客戶不顧長約，也要砍單的狀況。