美國一名年僅12歲的美式足球員近日拿下最有價值球員獎（MVP），不過他超齡的長相卻引發質疑，只見他除了有著濃密的小鬍子和略帶憂鬱的眼神，手臂上還有刺青，似乎與實際年齡不符，對此，他的媽媽哭笑不得地說，「我的寶貝真的只有12歲啦！」
綜合外媒報導，佛羅里達州本月11日舉行全美少年美式足球錦標賽，由德州的達拉斯龍之精英學院（Dallas Dragons Elite Academy）拿下冠軍，其中MVP則由12歲的跑鋒（running back）強生（Jeremiah Johnson）奪得。
不過強生手拿獎盃的照片一出隨即引發大迴響，畫面中可見，強生不僅蓄鬍，手臂上也有刺青，搭配陰鬱的眼神，整體看起來十分老成，不少網友紛紛留言直呼，「等等，12歲？太誇張了」、「長這樣怎麼可能只有12歲」、「12歲的鬍子比我還茂密」、「少騙了，這至少也有21歲吧」。連美式職業足球邁阿密海豚隊（Miami Dolphins）的現役球員希爾（Tyreek Hill）也打趣笑說，「如果他真的只有12歲，那我不會讓我兒子去玩美式足球了」。
事實上，180公分高、90公斤重的強生真的只有12歲，面對質疑，媽媽伊凡斯（Shana Evans）也出面解釋，「我的寶貝真的只有12歲，刺青是貼的，但鬍子是真的」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。