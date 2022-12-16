'12-year-old' football player with tattoo, facial hair sends social media into tailspin https://t.co/lrU22BpUeX pic.twitter.com/iZxXZzHO15 — New York Post (@nypost) December 15, 2022

美國一名年僅12歲的美式足球員近日拿下最有價值球員獎（MVP），不過他超齡的長相卻引發質疑，只見他除了有著濃密的小鬍子和略帶憂鬱的眼神，手臂上還有刺青，似乎與實際年齡不符，對此，他的媽媽哭笑不得地說，「我的寶貝真的只有12歲啦！」

綜合外媒報導，佛羅里達州本月11日舉行全美少年美式足球錦標賽，由德州的達拉斯龍之精英學院（Dallas Dragons Elite Academy）拿下冠軍，其中MVP則由12歲的跑鋒（running back）強生（Jeremiah Johnson）奪得。

不過強生手拿獎盃的照片一出隨即引發大迴響，畫面中可見，強生不僅蓄鬍，手臂上也有刺青，搭配陰鬱的眼神，整體看起來十分老成，不少網友紛紛留言直呼，「等等，12歲？太誇張了」、「長這樣怎麼可能只有12歲」、「12歲的鬍子比我還茂密」、「少騙了，這至少也有21歲吧」。連美式職業足球邁阿密海豚隊（Miami Dolphins）的現役球員希爾（Tyreek Hill）也打趣笑說，「如果他真的只有12歲，那我不會讓我兒子去玩美式足球了」。

事實上，180公分高、90公斤重的強生真的只有12歲，面對質疑，媽媽伊凡斯（Shana Evans）也出面解釋，「我的寶貝真的只有12歲，刺青是貼的，但鬍子是真的」。