中職中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今（本名：胡馨儀）擁有173公分的高挑身材和D級超兇上圍，甜美又直率的可愛個性為她引來許多粉絲追蹤，只是啦啦界女神競爭激烈，近日短今也不忍了，替自家球員德保拉錄影片時，一開頭就嗆：「不要一直看林襄。」還忍不住翻一個白眼，笑翻眾人。

中信兄弟德保拉今年再度入圍年度MVP，在頒獎典禮上，主辦單位特別為了3位入選MVP的球員準備應援影片，邀來啦啦隊女孩短今和希希錄下想對德保拉說的話，沒想到一開頭短今就嗆德保拉猛看林襄，不理她們的應援，接著下秒大翻白眼，一旁的希希也笑說：「對耶，我們不好嗎？」

短今拍影片嗆德保拉。（圖／翻攝自sammie_923 IG）

短今接著說：「幫我們加油好不好？」希希補刀說：「我們這麼認真幫你加油，然後你一直在看林襄？」，短今故作生氣回應：「我們幫你應援兩年耶，然後你看林襄？夠了喔。」影片播出後引來全場大笑。事後短今在IG放上這段影片，澄清當時工作人員只是問她有沒有想對德保拉說的話，沒想到是要在中職頒獎典禮播放，讓她一度尷尬，解釋說：「I’m so sorry 保拉，你還是最棒的年度最佳球員」。

見此，網友也噴笑說：「確定保拉聽得懂？？？」、「還好不是問想跟阿坤說的，不然估計短今會說：欸我比你高」、「但這段是整個典禮最好笑的」、「這影片真的爆笑，希今等於吸睛」、「這麼嗆的影片要永世流傳了，哈哈」。

而短今今年10月出席活動時被球迷拍到被一位男民眾拉手，引來粉絲砲轟沒禮貌，高EQ的短今當時回應：「關於五局中場的小插曲，那位球迷一定是很投入的玩遊戲，突然的肢體接觸，有點嚇到我～但相信他不是故意的，球團第一時間處理了，謝謝大家的關心～我沒事喔。」可見人美心善，阻止了一場肉搜鬧劇。