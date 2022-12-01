中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員倪暄（林倪亘），外型甜美、身材火辣，因2018年擔任啦啦隊隊長，因此被廣大網民封為「國民隊長」，高人氣的她是許多球迷心目中的女神；近日她遭前男友爆料劈腿樂天桃猿球員陳晨威，雙方都透過經紀公司發表聲明，仍然掀起許多網友討論此事，有網友貼出疑似倪暄舊照，讓網友驚訝直呼「兩張（圖片）同一人？」

近日倪暄風波延燒，有網友發現她11月30日悄悄在平台上直播，PTT有網友發文討論，好奇她會在直播中說什麼，不少人加入討論：「好像退團的樣子，活動都沒了」、「沒有聲音，退團就退團吧」、「唉，所以現在真的通通沒了？」、「是不是哭過」、「這件事爆發後，再當啦啦隊也吸引不到多少粉絲了」、「話題三天熱度就沒了」。

倪暄昨晚仍有開直播。（圖／浪LIVE截圖）

疑似倪暄舊照被挖出。（圖／翻攝自PTT）

在討論串中，有一名網友貼出一張啦啦隊的照片，照片上方浮水印是倪暄的英文名「Eli」，疑似該照片就是倪暄以前的舊照，照片中的女子妝感偏重，與青春元氣的倪暄看起來有著很大差別，巨大反差讓網友驚訝直呼：「塑很大」、「嚇死人」、「是同一個人嗎？」、「兩張同一人？！醫美真的是救星欸」。

隨著風波延燒，Dcard上流傳倪暄疑似被抓到劈腿後求救陳晨威的訊息，陳晨威僅表示：「呵呵所以我幫你收攤嗎？」倪暄則將該則新聞的連結傳給前男友，憤怒質問對方「本來我已經不想再為你的失控行徑回應了，結果你這是什麼意思？」並表示那些內容都是前男友M先生傳給陳晨威，且擅自偷拍手機內容，還搶手機強制分享陳晨威的個人訊息，讓前男友可以連絡對方，懷疑前男友早有預謀。