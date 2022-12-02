31歲樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員倪暄過去被封為最美隊長，最近卻深陷劈腿風波，遭前男友M男向媒體爆料偷吃24歲樂天桃猿球員陳晨威，但雙方已否認。未料此時，網上有人爆料倪暄結過婚又離婚，更有傳言指她將被公司切割退團，對此，經紀人正式否認倪暄有過一段婚姻，也駁斥將被離職的說法，表示公司都是年底才會討論成員續約問題，目前沒有計畫要為倪暄開個案提前處理。

倪暄近日被一名M男爆料兩人自7月開始交往，某次倪暄稱要去成員家過夜準備練習表演，卻被M男發現是去陳晨威家，而倪暄稱和陳晨威只是前男女朋友的關係，目前是純友誼，她為獲得M男信任，一度封鎖陳晨威訊息，但因為要通知兩人一起照顧過的寵物逝世，倪暄在M男同意下與陳晨威重啟聯繫，未料M男發現倪暄藉此再度和前男友搭上線，訊息裡都是和陳晨威的對話紀錄。

對此，倪暄透過經紀人回應對話訊息被移花接木，「今日報導之內容並非事實全貌，爆料者M先生將部份對話內容斷章取義，本人與陳晨威僅是朋友關係，絕未發生任何超出友誼的舉動」。陳晨威也透過公司發出五點喊冤，並透露M男有心以此脅迫陳晨威付賠償金60萬，雙方各說各話。

據《三立新聞網》報導，稍早傳出倪暄丟了工作被退團，經紀人澄清公司目前沒有討論跟所有成員續約的計畫，都是年底才會開會評估，也無意提前討論倪暄去留，至於倪暄被爆料過去離過婚，經紀人指出都是不實謠言，他已認識倪暄超過10年，對方根本沒結過婚，揚言請有心人自重。