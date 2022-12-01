54歲女星伊能靜2009年與「哈林」庾澄慶離婚後，2015年再婚嫁給大陸演員秦昊，兩段婚姻共育有一子一女。感情生活相當甜蜜。豈料，近日卻在抖音上發布眼含淚光的影片，遭疑是婚姻生變。對此，她在微博上發出聲明否認。並於昨(29)日晚間，在抖音上更新影片，並深夜直播，款款而談這幾年來的婚姻心聲。

在11月29日，伊能靜在抖音上，曬出一則泛淚特效的抖音影片。並寫下「我把淚含在眼眶裡，因為我知道，掉下來就輸了。」引發讓網友猜測她是否陷入婚姻觸礁的境地。對此，伊能靜於微博上發出聲明，指出影片只是特效，沒有任何關於婚姻和家庭的影射涵義在內；也對於秦昊日前被拍到與女子吃飯闢謠，表示秦昊那天是在洽談工作罷了。此外，更在事後於抖音上傳一則躺在床上與粉絲對話的影片。

伊能靜29日的抖音影片引發網友猜測與秦昊的婚姻生變，她在晚間發聲明闢謠。（圖／摘自伊能靜抖音、伊能靜工作室微博）

伊能靜的影片內容提到，她近日思考生活中的一切後有所感悟。表示「人們活到一定的年齡，擁有的最大資本其實就是人。」指出要好好維持人與人之間的聯繫。對此，她直言過去趁著老公秦昊的拍戲空窗期，能負擔照顧女兒的職責時，飛往紐約陪伴「小哈利」庾恩利熟悉陌生的環境。幫他下廚、整理房間、清掃生活環境，雖然兒子會常常問自己何時要離開，但還是有感受到母子感情的加深，讓她相當開心。

此外，伊能靜在影片中提到自己因為疫情有將近3年的時間沒見過家人，指出媽媽年紀大了，曾傳訊息表示很想她。因此自己將回台北與家人共享天倫之樂。而這段期間她和秦昊沒有同框合影，還在抖音上曬出泛淚影片，讓外界誤認婚變。讓伊能靜不只曬出聲明否認，表示在影片中特別感謝老公對她的理解與包容。