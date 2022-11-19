「哈林」庾澄慶和前妻伊能靜所生的兒子「小哈利」庾恩利今年20歲，隨著他成年，容貌被「解封」，小哈利不僅在微博以「恩利」之名出道，也越來越做自己，常分享自己扮女裝嬌媚的模樣妝容。對此，庾澄慶昨(18日)出席活動被問及此事，大方表示確實看過兒子扮女裝的照片，但他不在意，覺得兒子開心就好，更指過去自己的父親也是不插手讓自己玩音樂，令他感恩至今。

庾澄慶2009年與前妻離婚，兩人分開後，小哈利輪流與父母親生活，伊能靜也常在社群網站曬出母子倆合影，但一開始都未揭露兒子真實長相，直到2019年伊能靜才發文證實，離婚時和哈林協議，直到兒子18歲才能公開兒子的樣貌，伊能靜當時表示：「雖然尊重你爸爸的決定，不給大家看見你的樣子，但媽媽真心覺得你好帥。」

哈林承認看過兒子的女裝照。（圖／中時資料照）

隔年小哈利的正面照正式曝光，伊能靜還曬出兒子陪自己練舞、鼓勵她去參加實境秀的影片，讓大家一睹哈利的廬山真面貌，氣質斯文，眉宇中又很有庾澄慶剛出道時青澀的模樣，伊能靜更為了讓兒子圓星夢，公開替小哈利宣傳新開的帳號，母子倆還拍了不少又美又帥的時尚照片，引發討論。

而除了小哈利星二代的身分，平時小哈利常在IG分享扮女裝的照片更是掀起熱議，據《自由時報》報導，庾澄慶昨出席《2022愛不止息慈善晚會》開明表示只要兒子開心健康就好，做爸爸的他全心支持兒子，「他要這樣做，一定有他的想法」，並讚揚兒子的藝術天分，透露想在家裡掛幾張畫，但覺得外面賣的很貴，有考慮請兒子幫他畫幾張，他更回想自己當年也是愛玩音樂，而爸爸從不阻止他，「那時父親的做法，對我影響很大，我是事後慢慢地，才感受到他的用心。」