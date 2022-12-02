國際影后章子怡和歌手汪峰結婚7年，育有一對兒女，不過因為當時兩人在一起時，不僅名氣懸殊，汪峰還離過婚有一女，讓外界都不看好這段婚姻，還衰

傳出婚變消息，但夫妻倆依舊恩愛如昔，近日小倆口被拍到私下互動，真實的婚姻狀況也曝光。

近日章子怡和汪峰被拍到外出過兩人世界，期間章子怡就像熱戀中的小女孩，親暱挽著汪峰手臂，還小鳥依人的把頭靠在汪峰肩上，而因為天氣冷，章子怡還把手放在汪峰脖子上取暖，汪峰也心甘情願讓老婆盡情撒嬌，互動相當甜蜜可愛。

而兩人的真實自然夫妻日常，感染不少網友，「這才是我所能想像最美的愛情」、「希望他們能長長久久」、「感情好好喔，令人羨慕」。章子怡和汪峰婚後育有一子一女，她更對汪峰與前女友所生的女兒小蘋果視如己出，一家五口幸福和樂。

不過去年底兩人突退出共同投資的公司，加上藝人黃安爆料兩人已離婚，讓婚變傳聞甚囂塵上，章子怡只好親上火線發文強調「假的！！！峰哥明早該告誰告誰！」用行動證明兩人感情沒有出現問題。