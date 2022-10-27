半導體產業進入庫存調整期，IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興董事長曾子章坦言，目前已有部分客戶減量、載板訂單排隊狀況熱度確有降溫，但第四季狀況不會太差，至少可持平第三季、並力拚再成長創高，資本支出規模亦會因應市況動態調整。

欣興2022年第三季合併營收374.53億元，季增5.1％、年增達33.08％，連6季創高，毛利率38.18％、營益率29.46％亦連3季創高。歸屬母公司稅後淨利85.61億元，季增6.62％、年增達1.03倍，每股盈餘（EPS）5.81元，連5季改寫新高。

累計欣興前三季合併營收1037.99億元、年增達40.27％，毛利率36.31％、營益率27.53％，均創同期新高。歸屬母公司稅後淨利222.58億元、年增達近1.71倍，每股盈餘15.09元，均提前改寫年度新高。

欣興董事長曾子章今（27）日受訪時坦言，受通膨及貿易戰等大環境黑天鵝影響，ABF載板短期需求確有降溫，目前已有部分客戶減量，訂單排隊較先前少得多。而美國晶片禁制令亦會影響部分客戶，並會產生骨牌效應，長約（LTA）客戶同樣亦有影響。

不過，在5G、AI、高速運算（HPC）等趨勢帶動下，曾子章仍看好ABF載板中長期需求後市。並表示第四季營運狀況不會太差，至少可持穩第三季水準並力拚再向上，由於今年獲利明顯優於去年，明年配息亦可望較今年好得多。

欣興董事會7月中追加今年資本支出預算至約442.86億元、並通過明年資本支出預算約422.87億元。曾子章表示，因應客戶及市場狀況，將討論透過調整商業模式因應，並動態調整資本支出規模及新產能開出進度，細節預計年底可敲定。