長榮航(2618)公布第三季財報，雖然貨運貢獻下滑，但隨著全球邊境逐漸鬆綁，客運逐步回溫，單季歸屬母公司淨利12.37億元，每股盈餘為0.23元，今年前三季每股盈餘1.21元。

總計長榮航第三季合併營收352.05億元，年增36％；合併本期淨利為15.16億元；歸屬母公司淨利12.37億元，每股盈餘0.23元。

累計前三季合併營收986.27億元，年增42％，合併本期淨利為69.21億元；歸屬母公司淨利新台幣63.89億元，每股盈餘1.21元。

第三季客運營收97.91億元，年增296.1％；前三季客運營收138.94億元，年增123.7％；前三季隨著全球邊境逐漸鬆綁，台灣持續逐步開放邊境、縮短檢疫天數、調增入境總量上限及取消搭機前持2日內PCR陰性報告等政策，帶動各航線旅客搭機需求，客運運量年增262.5％。

第三季貨運營收212.12億元，年增3.0％；前三季貨運營收735.62億元，年增33.5％。前三季受全球通膨、產品庫存及海轉空貨物減少影響，載貨量較去年同期僅小幅增加3.2％，但貨運單位收益則仍維持高檔，較去年同期增加25.4％。