連鎖餐飲集團王品(2727)受惠台灣事業群營運暢旺，2022年10月合併營收「雙升」至17.22億元，創同期新高、歷史第五高，表現淡季不淡。展望後市，為迎接冬季鍋物檔期，集團火品牌10月已新展3店，並已布局零售及年節圍爐商機，有望帶動第四季營收成長。

王品公布2022年10月自結合併營收17.22億元，月增7.87％、年增5.14％，創同期新高、歷史第五高。其中，台灣事業群12.98億元，月增達10.84％、年增達17％，改寫歷史次高。中國大陸事業群4.23億元，月減0.33％、年減達19.81％。

累計王品前10月自結合併營收149.91億元、年增8.91％，創同期新高。其中，台灣事業群營收達110.06億元、年增達31.38％，續創同期新高。中國大陸事業群營收39.84億元、年減達26.03％，但衰退幅度持續收斂。

王品表示，台灣事業群今年以來除了第二季受本土疫情升溫影響外，其他月份營收均突破10億元關卡。今年10月在去年同期有五倍券挹注、比較基期較高狀況下，仍締造近13億元佳績，年增達1.88億元，表現淡季不淡。

王品指出，台灣事業群10月締造8家門市業績破千萬新紀錄，以鍋物、吃到飽品牌為主力。其中「肉次方」再次奪下大滿貫、3家門市全進榜，「和牛涮」也有2家分店入列，「嚮辣」台中五權西、「青花驕」中山北、「夏慕尼」中山北店亦穩健入榜。

為迎接冬日鍋物大檔，王品火鍋品牌10月一舉新展3家店，包括「石二鍋」插旗台南永康、南投草屯拓點，成立18年的「聚 日式鍋物」迎接品牌第20家店里程碑，於台北士林開出全新品牌形象店。

截至10月底，王品集團旗下已有7個鍋物品牌、合計共134家門市，從客單價150元的即食小火鍋「12MINI」，到客單價近千元的和牛麻辣鍋吃到飽「嚮辣」，低、中、高價位全面布局，有望帶動一波營收成長。

同時，王品集團對鍋物零售商品亦有所著墨，已推出藥膳、蔬食等4款常溫湯底，酸菜白肉鍋、剝皮辣椒雞鍋等5款冷凍湯底，以及芋香貢丸、水晶餃等6款丸餃，共15款鍋物產品涵蓋多元口味。

此外，看好年節圍爐鍋物商機，王品率先推出「青花驕」、「聚 日式鍋物」2款鍋物組合上架7-ELEVEN、王品瘋美食購物網、MOMO購物網等5大通路，搭配中式、西式冷凍年菜組合，助攻第四季業績表現。