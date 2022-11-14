半導體測試介面及設備廠旺矽(6223)2022年第三季業內外皆美，歸屬母公司稅後淨利創3.65億元新高，每股盈餘（EPS）3.88元，累計前三季獲利已賺逾1股本、提前改寫年度新高。由於探針卡需求續旺，第四季營運淡季不淡，全年營收將維持雙位數成長再創高。

旺矽2022年第三季合併營收19.36億元，季增2.78％、年增17.87％，營業利益3.45億元，季增5.65％、年增達73.48％，雙雙再創歷史新高。使毛利率、營益率「雙升」至46.48％、17.87％，分創5年半、2年來高點。

在營收規模及本業獲利同步創高，配合匯兌收益帶動業外收益達0.87億元，季增達93.97％、年增達7.05倍挹注下，旺矽第三季歸屬母公司稅後淨利3.65億元，季增達20.99％、年增達1.06倍，同創歷史新高，每股盈餘3.88元。

累計旺矽前三季合併營收55.4億元、年增19.31％，毛利率45.63％、營益率17.45％分創近8年、近11年同期高點。配合業外顯著轉盈挹注，歸屬母公司稅後淨利9.73億元、年增達1.07倍，每股盈餘達10.34元，已賺逾1股本、並提前改寫年度新高。

旺矽第三季營運業內外皆美，主要受惠來自半導體客戶的測試需求暢旺，持續挹注成長動能，配合新台幣貶值帶動業外匯兌收益增加。公司表示，來自高速運算（HPC）、5G、數據中心、AI與車用電子的測試需求，持續帶動旺矽探針卡營收成長。

旺矽亦公布10月自結合併營收6.09億元，雖月減7.76％、降至近8月低點，仍年增3.04％，續創同期新高。累計前10月合併營收61.49億元、年增達17.48％，續創同期新高，已逼近去年全年的65.08億元新高紀錄。

展望本季，雖然時序步入淡季、且半導體產業位處庫存調整期，但旺矽受惠客戶新晶片開案量增加，探針卡需求下修幅度低於預期、需求強於預期，法人預期第四季營收估僅季減個位數百分比、營運淡季不淡，使全年營收穩定維持雙位數成長，再創新高。

旺矽認為，在半導體蓬勃發展趨勢下，探針卡為主要受惠產品，公司擁有業界最完備的測試方案，可滿足客戶多元測試應用，加上身處在地的半導體供應鏈優勢，能為客戶客製化最有效率的測試方案，對未來探針卡需求展望樂觀，預期營收將隨產業趨勢逐年成長。

而新事業群的半導體前端製程機台與溫度感測機台主要針對半導體工程端應用，受惠國際客戶新開案量續增，在國際市場備受好評。探針卡以外的事業群目前皆與國際廠商有密切合作計畫，隨著半導體技術演進，未來將迎來更多合作契機，增添營運成長動能。