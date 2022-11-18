半導體測試介面及設備廠旺矽(6223)今日應邀召開線上法說，由於主要產品需求多持穩，公司預期2022年第四季營收力拚持穩第三季高檔、毛利率持穩向上，對2023年營運成長審慎樂觀，且在較高毛利的新事業群成長帶動下，看好毛利率有望持續提升。

旺矽2022年第三季業內外皆美，合併營收19.36億元、歸屬母公司稅後淨利3.65億元齊創新高，每股盈餘（EPS）3.88元。前三季合併營收55.4億元、創同期新高，歸屬母公司稅後淨利9.73億元、每股盈餘達10.34元，已賺逾1股本、並提前改寫年度新高。

旺矽10月自結合併營收6.09億元，雖月減7.76％、降至近8月低點，仍年增3.04％，續創同期新高。累計前10月合併營收61.49億元、年增達17.48％，續創同期新高，已逼近去年全年的65.08億元新高紀錄。

旺矽發言人邱靖斐表示，今年營運成長主要受惠規模經濟擴大。前10月各產品營收為填補懸臂式探針卡（CPC）14.5億元、垂直探針卡（VPC）20億元，LED 6.1億元，新事業群的先進半導體測試（AST）7.2億元、高低溫測試（Thermal）3.5億元。

展望後市，邱靖斐表示除了CPC需求受客戶庫存調整影響，其他產品需求均符合預期，預期第四季營收有機會持平第三季新高或略減，毛利率有望持穩向上。明年雖然大環境較不理想，但除了CPC需求尚待觀察外，其他產品均可望成長，對明年營運成長審慎樂觀。

邱靖斐指出，CPC貢獻營收約25％，目前預期客戶庫存調整可能到明年上半年，明年第二季才會看到需求復甦。VPC因客戶終端應用偏重基地台、5G、數據中心等非消費性應用，訂單需求仍穩健成長。微機電（MEMS）探針卡已有少量出貨，目前貢獻仍低。

邱靖斐表示，MEMS探針卡有車用及手機應用處理器（AP）產品驗證中，明年上半年會有部分客戶驗證結果出爐，下半年需求有望逐步放量。至於LED市況沒有特別好，但旺矽因延伸機台產品應用而出現初期訂單需求，與國際大廠合作將延續力道，明年可望小幅成長。

新事業群方面，雖然市場憂慮將受晶圓廠銷減資本支出影響，但邱靖斐指出，旺矽產品主要應用在工程端，受市況影響較小，且晶圓廠在稼動率出現鬆動時，反而才有餘裕汰換產線機台，對明年機台需求仍審慎樂觀，又以AST成長性較高。

邱靖斐透露，旺矽產品線中以包括AST及Terminal的新事業群毛利率最高，其次依序為探針卡及LED，新事業群今年前三季營收占比18％，看好明年有機會突破20％。由於機台設備毛利率較高，有望優化產品組合結構，帶動明年毛利率續揚。

資本支出預期方面，邱靖斐表示未來幾年不會有太大規模的資本支出，目前帳上資金水位應可支應需求。至於股利配發是否有機會增加，邱靖斐表示，往年現金股利配發率至少有5成，由於今年營運狀況較佳，董事會應會斟酌增加可行性。