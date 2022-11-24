由經濟部國際貿易局與外貿協會共同主辦的「第31屆台灣精品獎」周三在台北國際會議中心舉辦頒獎典禮，經濟部部長王美花揭曉10家榮獲最高殊榮金質獎的獲獎企業，國際貿易局副局長李冠志及外貿協會董事長黃志芳亦到場表揚。今年得獎產品強調創新及永續，也有針對疫後生活及新商模推出的解決方案。

本屆台灣精品獎選拔計有547家企業、1109件產品報名，計有186家企業、348件產品脫穎而出，其中30件產品進一步通過國際評審的檢驗，角逐金質獎與銀質獎的殊榮。因疫情趨緩邊境解封，首度有來自美國和日本的國外評審，專程來台參與金銀質獎的評審作業，而英國和荷蘭的評審也全程透過視訊與在台灣的評審們共同選出最具創新價值的產品。

貿協董事長黃志芳表示，台灣精品獎從1993年創立以來，歷經31年的努力，台灣翻轉了產業形象走向優質與創新，也選出了很多台灣各行各業的隱形冠軍，代表台灣行銷至全世界。台灣精品的國際行銷推廣也跟著台灣產業發展與時俱進，以貿協10月至美國首次辦理的美國台灣形象展為例，每一個展覽環節皆是最高規格，用「台灣精品」的精神營造台灣優質的形象。

本屆得獎產品除了「創新」是共通價值外，榮獲金銀質獎的30件產品更代表台灣產業的競爭力藍圖，包括電子資通訊、電動車供應鏈、智慧機械、智慧醫療、遊艇等都榜上有名。獲獎企業也針對疫後生活及商業模式，研發出更多的卓越產品與解決方案，在快速變動的全球貿易中搶占先機。

今年得獎產品重點特色，一、電子資通訊產品打破平面框架，挑戰曲度與彈性，全球第一台OLED摺疊觸控筆電、可彎曲的Mini LED顯示器、可變色電子紙、ALED拼接式球形屏等產品都突破平面框架及尺寸限制，挑戰曲度與彈性。

二、科技發展帶動工業4.0，協助企業智慧轉型，台灣獨步全球的工具機、精密機械等，運用人工智慧(AI)、擴增實境(AR)、大數據等科技，開發層面漸趨廣泛多元，並針對航太及半導體等精密產業需求精益求精，提升生產效率與精準度，並落實節能減碳與ESG。

三、遠距醫療與遠距教育設備應運而生，遠距醫療使用的攝影機、精準醫療導向的糖尿病視網膜病變AI輔助診斷裝置與醫療影像立體可視化系統，以及因應遠距教學設計的雙鏡頭網路攝影機，皆是疫情時代所帶來的需求產物。

四、綠色建材與交通工具，創造節能生活新型態，綠建材與綠色交通工具蔚為風潮，包括可運用在落地窗的智慧調光膜和智能調光液晶窗戶等，以及電動機車、電動輔助自行車及相關充電裝置，皆可有助節能降耗、減少溫室氣體產生。

本次並頒發「台灣精品成就獎」予美利達(9914)自行車、訊舟(3047)等2家歷年來累積獲得超過50件台灣精品獎的企業，以鼓勵企業持續創新、突破產品品質與使用者體驗的標竿，成為引領全球的「台灣精品」。歷年來已有包括宏碁(2353)、華碩(2357)、巨大(9921)等29家企業獲頒「台灣精品成就獎」。