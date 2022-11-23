航太需求增溫，且半導體設備產業需求可望持續成長，公準(3178)不僅今年業績可望創下歷年新高，明年亦樂觀看待，今天盤中股價強攻漲停板，為9月22日以來新高。

公準以生產精密沖壓、成型模具及機械零件加工為主，公司於1996年開始切入航太電機致動器零組件、顯示器設備零組件(CVD真空製程腔體、CVD/PVD中小型零件)、半導體曝光機台零組件及能源發電機滑輪引擎零組件等產業應用，其中航太部分，公準產品包括：控制飛行器上升/下降/方向等作動功能的致動/伺服閥，應用於航空飛行器如飛機及無人機等，以及提供高速低延遲網路服務的低軌道衛星零件，隨著全球擺脫疫情全面解封，航太需求增溫，為公準營運添動能。

在半導體產品方面，公準主要是提供微影製程設備及檢測機台零組件、電子束檢測設備零組件，以及封裝製程模具/工具，目前主要客戶包括：艾司摩爾(ASML)、漢微科、日月光投控(3711)等國內外大廠，佔公司營收比重約50%。

公準今年前3季稅後盈餘為1.82億元，年增1.69倍，每股盈餘為4.06元，累計前10月合併營收為12.45億元，年增8.94%。

因應公司未來發展，公準在路竹科學園區建置新廠，預計今年第4季完成，公準表示，該廠區主要生產產品為自動化半導體設備高階零組件產線，以及高階組裝產品，為公司營運再添動能。

展望明年，公準表示，明年航太需求可望有較強勁的需求，雖然半導體產業有雜音，各國競相設置晶圓製造廠，目前來看，明年半導體設備產業需求仍可持續成長，至於顯示器產業較為謹慎，整體而言，樂觀看待。