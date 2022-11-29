IPEVO 愛比科技（6858）看好透過視訊的「混合溝通」模式將成為主流，以及虛實整合的沈浸式溝通需求成長潛力，今(29)日正式宣布跨入商用視訊溝通市場，推出八款為專業工作者打造的沈浸式溝通體驗系列產品，讓商務人士或創作者都能透過軟硬體充分體驗智慧視訊協作以及高水準的聲音與影像品質。

IPEVO愛比技董事長洪裕鈞表示：未來將是混合溝通的時代。過去三年的環境大幅改變大家的工作與生活習慣，除了視訊會議之外，各行各業整合線上線下、沈浸式的協作和溝通模式，引領2023年成為『混合溝通元年』，IPEVO期盼透新發布的商用視訊溝通產品，讓不論是在辦公室、在家工作、出差中或是數位游牧的工作者，都有機會透過科技工具，打破人際間溝通的隔閡，透過IPEVO兼具品質與設計感的產品，親身感受混合溝通時代的便利性與無限可能。

IPEVO以「創造溝通限可能」為品牌命，本次全新推出的「TOTEM」系列會議室攝影機，能適用於使用者所自行選擇的不同會議空間，具即插即用、人像追蹤、AI增強影像品質等功能。並依據不同廣角程度的鏡頭視野推出TOTEM 120度、TOTEM 180度甚至於360度等三款產品，涵蓋全方位野，可應用於多樣溝通情境，滿足工作者隨時隨地工作，維持溝通品質的需求。

IPEVO全新TOTEM系列，VOCAL產品、V4K-S和MP-8M視訊攝影機將於今年底全球上市。