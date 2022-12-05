光學鏡頭廠大立光(3008)11月合併營收為52.3億元，月增0.35%，續創109年11月以來新高，由於客戶需求轉弱，大立光表示，12月看起來會比11月差。
蘋果iPhone 14及非蘋部分高階新機拉貨動能持續，大立光營收連3個月站上50億元，11月合併營收月增0.35%，年增20.22%，再創109年11月以來新高，累計前11月合併營收為437.1億元，年增2.94%。
就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品占大立光11月合併營收比重10%到20%，10M以上產品占60%到70%，8M產品占營收比重0%到10%，其他產品約占20%到30%。
大陸鄭州等地區疫情及封控政策不僅影響大陸地區智慧型手機銷售，亦影響蘋果供應商生產，由於客戶需求轉弱，大立光表示，12月看起來會比11月差。
大立光第一座新廠將如預期於明年第3季底進駐設備，董事長林恩平表示，新廠將以手機產品為主。
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