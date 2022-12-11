安馳(3528)11月營收為5.1億，相較10月持平，較去年同期成長2.7％，主要受惠ADI及Xilinx(賽靈思)產品線出貨量維持穩健成長；累計前11月營收為59.4億，則較去年同期成長1.1%。

安馳表示，受惠遠端智慧監控、多工視訊會議等產品需求大幅增加，11月主要兩大代理產品線ADI與Xilinx維持穩定成長，並帶動Qorvo代理產品線在無線通訊、5G及Wi-Fi 6/6E相關應用的產品銷售業績增加；在產品組合持續優化下，安馳11月營收維持在5億以上的高檔水準。

安馳聚焦於工控自動化領域發展逾20載，所代理產品均具有少量多樣、壽命長、穩定度高、客製化高，及可替代性低的特性，在全球遠距經濟及智慧工廠快速發展的趨勢推動下，公司自動化測試設備、工業電腦及國防航太等相關應用產品訂單與出貨量穩健成長，預估2022年整體營運表現將優於2021年。

安馳進一步表示，公司將持續致力於工控、通訊、國防航太等產品的升級，強化「雲端運算+5G傳輸+AIoT」的科技應用技術，提升高整合度智慧製造方案的比重，並持續開發利基型的高階應用方案，拓展金融科技、精準醫療及儲能環保等利基型應用領域產品，維持公司中長期營運成長動能。