嘉澤（3533）參加凱基投資論壇並更新營運展望，其經營管理階層預期，第四季營收季持平，其中，美國伺服器客戶需求穩定、大陸客戶需求較弱，而電競DIY需求攀升，但筆電需求平淡。法人認為，嘉澤長線後市無虞，給予「買進」投資評等，目標價1,000元。

嘉澤11月營收242億元，月增1.5％、年增17.6％，法人看12月營收將月增，主因元月遇農曆春節提前拉貨。

因工作天數較少，嘉澤認為明年第一季營收為全年谷底，經營管理階層表示，英特爾Sapphire Rapids與超微（AMD）Genoa量產訂單已分別於12月、11月開始出貨，量產時程仍為明年首季。因新伺服器CPU平台產品單位售價攀升，且新平台滲透率可望於明年底來到30％～40％左右，投顧法人預期嘉澤伺服器營收比重由今年的28％，增至明年的34％，將推升毛利率、營業利益率，而銅價下滑亦有助毛利率走揚。

凱基投顧指出，展望2024年，預期Socket E與SP5的滲透率將進一步提高至50％以上，有助拉抬產品單位售價。而ARM架構伺服器目前占伺服器整體營收比重仍低於2％，但隨客戶積極採用且針腳數提高，未來幾年營收占比將顯著擴大。