比特幣本周出現反彈，站回17600之上，台股近2個交易日板卡概念族群強勁反彈，今早包括技嘉(2376)、麗臺(2465)、撼訊(6150)、華擎(3515)等均漲逾半根停板。市場預估明年顯卡市況可望回春，有利族群個股營收回升。

技嘉近年資料中心運算量持續攀升，技嘉將參加下月初開展的CES 2023，公司規劃了資料中心先進冷卻技術的展區，以自主研發的優勢及使用能源轉換率更好的零件製造產品，將在展場帶來可有效優化資料中心運算穩定以及能源使用效率(PUE)、且適用於氣冷、液冷、浸沒式冷卻技術的伺服器。

此外，技嘉在車用領域中也展現成果。該公司擁有開發自駕車ADCU與ADAS ECU、TCU等產品的豐富經驗，可依據客戶需求開發高效能區域整合型DCU與HPC決策控制主機。

華擎11月營收19.9億元，月增29.1%，年增2.5%，表現優於預期，10、11月合計營收達成法人預估財測目標約九成，進度超前。法人看好華擎明年四大產品線均可擺脫泥淖，恢復成長動能，其中以伺服器最為樂觀，不但今年下半年逐季向上，明年第1季展望亦佳。

麗臺董事長盧崑山日前法說會表示，整體產業將於明年首季清完庫存，旗下將擴大日本醫療業務版圖，相關產品從年中開始「日本製造」、年底新品攻市，看好2023全年營運優於今年，更期望超越2021年。麗臺旗下醫療產品在日本銷售表現亮眼，明年將繼續擴大當地版圖，與日本業者談妥進行在地化的後段組裝業務，將成為2023年主要營收成長動能。