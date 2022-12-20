伺服器及PC新產品拉貨啟動，嘉澤(3533)第1季營運不看淡，隨著嘉澤預估，雖然明年第1季營運因工作天數較少，恐較第4季下滑，但可望優於今年第1季，全年業績可望逐季成長。

全球電子產業深陷升息緊縮、消費疲弱陰霾之中，嘉澤因客戶訂單穩定，不僅今年營運逆勢成長，在兩大伺服器新平台拉貨可望自明年第1季逐步放量下，明年營運仍可維持成長趨勢。

嘉澤今年前3季稅後盈餘為48.01億元，年增94.54%，每股盈餘為45.17元，累計前11月合併營收248.71億元，年成長29.90%；隨著AMD Genoa及Intel Sapphire Rapids量產訂單已分別於11月、12月開始出貨，並於2023年第1季放量，嘉澤不僅今年第4季營運維持高檔，明年第1季營運亦不看淡。

嘉澤表示，明年第1季因大陸工作天數較少，預估將較今年第4季下滑約兩位數，不過仍會比今年第1季好，全年來看，有望逐季成長。

今年伺服器產品佔嘉澤前3季營收比重約30%，在兩大新平台升級驅動下，預估伺服器佔嘉澤營收比重可望進一步推升；由於Eagle Stream平台針腳數從前一代3674增加至4677的Socket E，AMD Zen 4平台、 SP5 Socket針腳數為6096，由於新伺服器CPU平台ASP高於上一代，在新平台滲透率逐季攀高下，亦可望推升嘉澤毛利率及獲利。