信驊(5274)今年營收預估將成長45%，儘管信驊第四季到明年第一季恐受到BMC需求量將相對疲弱下，營運偏向保守，但隨著明年1月初英特爾Eagle Stream平台亮相，3月起陸續交付ODM後，有利於信驊明年第二季起營運轉強。

在市場對伺服器偶有雜音下，信驊維持今年營收成長逾45%目標不變，專家數據指出，2023年伺服器出貨量將年成長4.4%，其中2023年白牌將成長16%、佔比攀升至41%，主因原因是依舊過往伺服器平台換代經驗，以美系雲端業者採用最為積極，品牌業者多落後兩季才導入；再者，近期各大雲端服務供應商、CPU廠皆於法說會上對伺服器產業釋出樂觀展望。整體來說，預估2023年品牌將衰退2%、佔比下滑至59%，主因升息環境將衝擊中小企業用戶伺服器相關資本支出。

儘管信驊與美系業者相關性高，其美系雲端客戶佔其出貨比重約70%，但短期在產業處於伺服器平台轉換期下，預估第四季到明年第一季BMC需求量將相對疲弱，待英特爾Eagle Stream平台於1月10日發布、並於3月起陸續交付ODM後，相關供應鏈營運動能將自明年第二季起轉強。