根據日媒報導，日本銀（央）行考慮本月將調高通膨預估至2％，為日後的超寬鬆貨幣政策轉向進行鋪路。另外歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）也警告歐元區薪資成長高於預期，為避免通膨再度攀升，外界認為ECB鷹派政策立場短期將不會鬆動。

據熟悉內情的日銀人士透露，日銀可能在本月上調通膨估值，其中核心消費者物價指數（CPI）在2022會計年度將成長約3％、2023年與2024年度則將近2％。

通膨預估調整意味自2000年陷入通縮危機的日本經濟，已經出現實質性改變。在日銀上月放寬日債殖利率限制區間，而引發市場震盪後，如今外界正聚焦日銀下一個動作，特別是何時退出超寬鬆政策。

日銀上次發布通膨估值是在去年10月，當時預估2022年度核心CPI將上升2.9％，2023與2024年則為1.6％。日銀將在本月17到18日舉行決策會議，屆時也將公布每季最新經濟預測。

日本去年11月核心CPI增加3.7％、創1981年最高，雖然日銀解釋近來物價上漲是受到一次性原物料成本升高，但近來日本企業相繼調高薪資，已對通膨帶來助長效應。鑒於薪資漲勢日益明朗，也讓日銀沒有太多理由繼續維持現行政策。

此外ECB總裁拉加德接受媒體訪問時也提到歐元區薪資成長已經高出預期，該央行將竭盡所能避免為於高點的通膨繼續攀升。

為對抗通膨，ECB自去年7月開始強力升息，迄今升幅累達2.5個百分點。該央行還承諾未來幾次會議將有更多政策緊縮。

拉加德聲稱，薪資成長速度可能超出預期，「我們不能讓通膨預期出現失控或薪資成為助長通膨的因素」。

雖然她在訪問中針對貨幣政策沒有透露新的訊息，但強調將「採取必要措施」將目前將近10％通膨率壓低到2％。

在ECB忙著打擊通膨之際，克羅埃西亞在1月1日已正式加入歐元區，成為該區第20個會員國。