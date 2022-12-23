緯創(3231)近期股價沿5日線向上，站上30元整數大關。公司22日召開董事會，會中通過總經理異動。為因應環境變動及公司未來成長，並持續提升競爭力與營運綜效，將整合緯創科技及緯創智能組織與運作，由林建勳統籌負責，擔任緯創資通總經理暨執行長。沈慶堯則擔任執行副總經理暨營運架構長，負責營運架構(包含資安、數位轉型及資訊等)、策略業務，以及先進技術研究。

緯創強化全球化布局，降低地緣政治風險，更貼近客戶需求，今年資本支出較去年增加，以台灣、墨西哥兩地產能擴充為主，鎖定包含AI、伺服器、車載模組等高附加價值產品布局。今年中國產能營收占比達約50-60%，但隨著緯創近年陸續擴充越南、台灣、墨西哥等地產能，預期中國營收占比將持續下降。

此次高階人事異動，法人解讀為終止雙執行長(CEO)制，重建單一領導。林建勳將整合「緯創科技」與「緯創智能」的組織與運作，出任緯創總經理暨執行長。而原負責「緯創智能」的總經理沈慶堯，則轉任執行副總經理暨營運架構長，主要負責的業務包括營運架構(含資安、數位轉型及資訊等)、策略業務，以及先進技術研究等。