台灣光罩(2338)面對光罩新開案需求持續暢旺，宣布緊急追加資本支出、以採購生產設備擴產，預計2023年首季陸續到場、上半年產能估增約10％。在訂單需求無虞、產能陸續開出及漲價效益帶動下，公司對明年營運展望維持樂觀，看好營收有望再創新高。

此外，台灣光罩26日舉辦尾牙晚會，為犒賞員工辛勞，執行長吳國精宣布將加碼半個月年終獎金，並善盡社會責任回饋大眾，台灣光罩慈善基金將持續投入公益，除持續挹注偏鄉與弱勢團體的體適能教學及拔尖獎助金外，亦已評估公辦民營學校，致力於人才培育。

台灣光罩表示，全球疫情與國際情勢導致市場持續動盪，各科技大廠紛紛縮減資本支出。然而，半導體光罩新開案量不減反增，為提前取得關鍵設備、打通生產瓶頸，董事會對此緊急追加生產設備採購案，逆勢追加資本支出以增加產能因應。

台灣光罩2022年11月自結合併營收6.93億元，月增2.47％、年增13.24％，創同期新高、歷史第四高。累計前11月合併營收71.41億元、年增達28.68％，持續提前改寫年度新高。公司表示，採購設備預計2023年首季陸續到場，上半年產能預期約可增加10％。

台灣光罩總經理陳立惇表示，過去2年為營運豐收年，受惠半導體景氣熱絡，使公司訂單與產能長期處於滿載狀態。未來將持續精進品質與生產效率，成為客戶最依賴的合作夥伴，並落實ESG規範，讓公司朝向永續經營的百年企業邁進。